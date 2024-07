Olimpiadi Parigi, allerta per inondazioni per la cerimonia di apertura

MeteoWeb

Una ‘‘allerta gialla per inondazioni” è stata diramata dall’Istituto meteorologico francese per Parigi e per l’Ile de France a partire dalle 20, ovvero mezz’ora dopo che sarà partita la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Saranno 10.500 gli atleti a sfilare sulla Senna durante la cerimonia. L’evento dovrebbe durare in tutto tre ore e mezzo. Non sono previsti cambiamenti dettati dalle previsioni meteo. “Abbiamo progettato lo spettacolo in modo che possa svolgersi sotto la pioggia“, ha affermato Tony Estanguet, responsabile di Parigi 2024.

“Sarà un disastro per queste ore”, ha detto Patrick Marliere, direttore dell’Istituto di meteorologia indipendente Agate Meteo alla radio RMC. ”Ho confrontato tutti i modelli meteorologici, ma sfortunatamente tutto conferma questa tendenza per l’inizio e la fine di questa sera. Non saremo in grado di evitarlo”, ha aggiunto.

