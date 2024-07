Ondata di maltempo al Nord, notte di temporali tra Lombardia e Veneto | DATI

MeteoWeb

Violenti temporali hanno colpito anche nella notte il Nord Italia, in modo particolare Lombardia e Veneto. Dopo la forte ondata di maltempo nella serata di ieri che ha investito in particolare il Nord/Est, nelle scorse ore le precipitazioni più intense si sono registrate tra Bergamasco e Veronese: si registrano infatti, dalla mezzanotte, 47 mm a San Zeno di Montagna (VR), 45 mm a Vertova (BG), 40 mm a Vigasio (VR) e 34 mm a Fumane (VR).

Nelle prossime ore permarrà nuvolosità sparsa al Nord, in particolare tra la fascia prealpina e le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli ma con tendenza a schiarite. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali brevi e isolati sulle Alpi Marittime, sull’Appennino di Emilia, Abruzzo e Molise.

