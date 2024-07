Previsioni Meteo Agropoli: tutti i dettagli per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana ad Agropoli, il meteo si preannuncia stabile e piacevole. Cieli sereni accompagneranno sia Sabato che Domenica, con temperature gradevoli in aumento durante le mattine e mantenimento di valori elevati nel pomeriggio. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili. In sintesi, un weekend ideale per godersi le giornate estive in tranquillità.

Venerdì 12 Luglio

Notte: Durante la notte a Agropoli il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,8°C e una leggera brezza proveniente da Est a 6,2km/h. L’umidità si attesterà al 76% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 ci saranno +30°C con una percezione di +31,3°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 8,5km/h e l’umidità sarà al 51%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 15:00 si registreranno +30,5°C con una percezione di +31,4°C. Il vento sarà da Ovest a 8,9km/h con un’umidità del 48%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo. Alle 21:00 si attesteranno sui +23,3°C con una leggera brezza da Est a 3,8km/h. L’umidità sarà al 76% con una pressione di 1012hPa.

Sabato 13 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,4°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a 5,2km/h. L’umidità si manterrà al 64% con una pressione di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno +31,2°C con una percezione di +31,2°C. Il vento soffierà da Ovest a 10,6km/h e l’umidità sarà al 40%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 15:00 si registreranno +30,5°C con una percezione di +30,9°C. Il vento sarà da Ovest a 11,4km/h con un’umidità del 44%.

Sera: La serata proseguirà con cielo sereno e temperature in calo. Alle 21:00 si attesteranno sui +23,5°C con una brezza da Est – Nord Est a 5,5km/h. L’umidità sarà al 63% con una pressione di 1012hPa.

Domenica 14 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,8°C e una leggera brezza proveniente da Est a 5,2km/h. L’umidità si attesterà al 55% con una pressione di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno +31,6°C con una percezione di +31,4°C. Il vento soffierà da Ovest a 12,2km/h e l’umidità sarà al 38%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 15:00 si registreranno +32,2°C con una percezione di +32°C. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest a 10,4km/h con un’umidità del 37%.

Sera: La serata proseguirà con cielo sereno e temperature in calo. Alle 21:00 si attesteranno sui +23,8°C con una brezza da Est – Nord Est a 6,4km/h. L’umidità sarà al 63% con una pressione di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana ad Agropoli si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature piacevoli. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni ideali per godersi le giornate estive.

