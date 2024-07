Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana ad Alghero promettono condizioni ideali per godersi le giornate estive. Le temperature si manterranno piacevoli, con cielo sereno e una leggera brezza che renderà l’atmosfera ancora più gradevole. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da una copertura nuvolosa minima e nessuna previsione di pioggia, garantendo così un weekend perfetto per attività all’aperto e momenti di relax al mare.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C con una leggera brezza proveniente dal Sud Est a 5,4km/h. L’umidità sarà alta al 89% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con cielo sereno e nessuna nuvola all’orizzonte. Le temperature saliranno fino a +27,4°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 6,9km/h. L’umidità si manterrà al 57% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza variazioni nella copertura nuvolosa. Le temperature massime raggiungeranno i +28,5°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest a 13,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 58% con una pressione di 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e nessuna nuvola in vista. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,1°C con una brezza leggera proveniente da Est a 6km/h. L’umidità sarà stabile al 77% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili sui +23,8°C con una brezza leggera proveniente da Est a 5,8km/h. L’umidità sarà al 72% con una pressione di 1013hPa.

Mattina: La mattina di Sabato sarà caratterizzata da cielo sereno e nessuna nuvola visibile. Le temperature saliranno fino a +29,1°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest a 9km/h. L’umidità si manterrà al 49% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza variazioni nella copertura nuvolosa. Le temperature massime raggiungeranno i +31,2°C con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest a 26,7km/h. L’umidità sarà al 49% con una pressione di 1016hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e nessuna nuvola in vista. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,9°C con una brezza leggera proveniente da Est a 7,1km/h. L’umidità sarà stabile al 72% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili sui +24,6°C con una bava di vento proveniente da Est – Nord Est a 3,8km/h. L’umidità sarà al 69% con una pressione di 1016hPa.

Mattina: La mattina di Domenica proseguirà con cielo sereno e nessuna nuvola visibile. Le temperature saliranno fino a +29,6°C con una brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a 11,4km/h. L’umidità si manterrà al 52% con una pressione di 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza variazioni nella copertura nuvolosa. Le temperature massime raggiungeranno i +31,2°C con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest a 26,7km/h. L’umidità sarà al 49% con una pressione di 1016hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e nessuna nuvola in vista. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,6°C con una brezza proveniente da Nord – Nord Est a 13km/h. L’umidità sarà stabile al 71% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

