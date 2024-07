Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo ad Augusta

Le condizioni meteo ad Augusta per il fine settimana saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature gradevoli. Le brezze leggere provenienti da diverse direzioni accompagneranno le giornate, rendendo piacevole l’atmosfera per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, con il sole che continuerà a splendere in un contesto di serenità.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,3°C e una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est con velocità di 3km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +26,9°C che percepita sarà di +28,1°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 1,3km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +28,4°C e una brezza vivace da Sud Est a 21,2km/h.

Sera: La serata sarà all’insegna della serenità con una temperatura di +27,3°C e una brezza proveniente da Sud Ovest a 11,5km/h.

Sabato 27 Luglio

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +26,5°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 10,7km/h.

Mattina: La mattinata proseguirà con cielo sereno e una temperatura di +27,8°C che percepita sarà di +28,8°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5,9km/h.

Pomeriggio: Il sole sarà ancora protagonista con una temperatura che arriverà a +29,1°C e una brezza vivace da Est – Sud Est a 13,5km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +27,4°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 5,4km/h.

Domenica 28 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,9°C e una brezza da Ovest – Nord Ovest a 11,5km/h.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno e una temperatura di +27,9°C che percepita sarà di +28,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 7,2km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +29,5°C e una brezza da Est – Sud Est a 13,9km/h.

Sera: La serata sarà all’insegna della serenità con una temperatura di +27,8°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 8,8km/h.

In conclusione, il fine settimana ad Augusta si prospetta all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature gradevoli. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, rendendo piacevoli le condizioni meteorologiche per chiunque voglia godersi il weekend all’aperto.

