Maltempo Sicilia, tetti divelti nel Siracusano: tanti danni tra Augusta e Sortino | FOTO

Il forte vento che imperversa nel Siracusano sta creando danni ingenti in numerose località. Le raffiche di vento raggiungono punte di 70-80km/h nella provincia. A Sortino, Comune della zona montana, le folate hanno scoperchiato sei abitazioni situate nel centro storico della cittadina. Fortunatamente, le famiglie sono riuscite a mettersi in salvo e non si registrano persone ferite, come assicurato dal sindaco Vincenzo Parlato. Il vento ha anche strappato via il cappotto termico di una palazzina situata nella zona popolare di Sortino mentre in varie parti del Comune le strade sono piene di cassonetti dei rifiuti, tavolini, e pannelli. Al lavoro ci sono i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Siracusa ed il personale della Protezione Civile.

Scene simili con tetti scoperchiati, alberi abbattuti e detriti per strada arrivano anche da Augusta.

Ricordiamo anche che il Siracusano oggi è stato teatro di un forte tornado che ha causato blackout nell’area tra Noto e Avola.

