Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Aversa si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,1°C e i +34,8°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con punte fino a +35,4°C. Il vento soffierà a velocità variabile durante la giornata, con raffiche leggere e intensità che non supererà i 21,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, così come l’umidità sarà contenuta, attestandosi intorno al 30-50%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013-1016hPa.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo resterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai +27°C. Il vento sarà debole, proveniente prevalentemente da nord.

Al mattino il cielo sarà sempre sereno, con temperature in aumento fino a superare i +30°C. Il vento sarà leggero e proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con valori che potranno superare i +34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma senza particolari variazioni nella direzione.

In serata il caldo si attenuerà leggermente, ma le temperature resteranno piuttosto elevate, con valori intorno ai +28°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una diminuzione progressiva dell’intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio ad Aversa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Aversa per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.2° perc. +27.6° Assenti 3.4 N max 4 Tramontana 50 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.3 NNE max 4.1 Grecale 44 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.8° perc. +28.1° Assenti 3.9 ENE max 5 Grecale 36 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33.8° perc. +33° Assenti 6.3 SSO max 3.9 Libeccio 30 % 1015 hPa 12 cielo sereno +34.7° perc. +35.4° Assenti 19.3 OSO max 12.9 Libeccio 35 % 1014 hPa 15 cielo sereno +33° perc. +33.1° Assenti 19.1 O max 20.6 Ponente 37 % 1014 hPa 18 cielo sereno +30° perc. +30.4° Assenti 10.4 ONO max 14.7 Maestrale 46 % 1015 hPa 21 cielo sereno +28.4° perc. +29.2° Assenti 5.8 O max 7.2 Ponente 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.