Previsioni Meteo Brindisi: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Brindisi per Lunedì 22 Luglio prevedono una giornata inizialmente caratterizzata da cielo sereno durante la notte, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente durante la mattina. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,8°C e i +33,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, arrivando fino a +33,7°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse, con una probabilità di precipitazioni bassa. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 20,4km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse e una probabilità di pioggia che potrebbe arrivare fino al 27%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +29,4°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno superare i 26,2km/h.

In serata, il cielo si presenterà coperto, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,1°C, mentre la velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno superare i 41km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Brindisi indicano una giornata con un aumento della copertura nuvolosa e della probabilità di pioggia nel corso della giornata. Le temperature rimarranno elevate, ma potrebbero essere mitigate dalle condizioni ventose. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.8° perc. +28.4° Assenti 5.7 NO max 6.5 Maestrale 69 % 1010 hPa 4 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 9.8 ENE max 11.7 Grecale 76 % 1009 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +30.5° Assenti 4.2 SSO max 5.7 Libeccio 63 % 1010 hPa 10 poche nuvole +31.2° perc. +33.2° Assenti 14.1 NNE max 12.7 Grecale 51 % 1009 hPa 13 nubi sparse +29.8° perc. +32.6° Assenti 25.2 NNE max 26.2 Grecale 60 % 1009 hPa 16 nubi sparse +29.4° perc. +31.2° prob. 24 % 6.5 N max 8 Tramontana 56 % 1009 hPa 19 cielo coperto +27.4° perc. +29.5° Assenti 28.1 NNO max 39.7 Maestrale 69 % 1010 hPa 22 cielo coperto +27° perc. +28.7° Assenti 23.6 NNO max 41.1 Maestrale 69 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.