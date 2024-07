Previsioni Meteo Brindisi: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Nel fine settimana a Brindisi si prevedono condizioni meteorologiche stabili e piacevoli. Venerdì 26 Luglio, il cielo sarà sereno con temperature che varieranno da +26,6°C a +29,9°C. Il vento proveniente da Nord Ovest potrà raggiungere i 35km/h. Sabato 27 Luglio, il meteo conferma serenità e temperature fino a +31°C, con brezza vivace da Nord Ovest. Domenica 28 Luglio, si prevedono cieli sereni e temperature fino a +32°C, con brezza da Nord. Il fine settimana sarà all’insegna del bel tempo, ideale per godersi le giornate estive.

Venerdì 26 Luglio

Nel weekend a Brindisi si prevedono condizioni meteorologiche stabili e piacevoli. Per quanto riguarda Venerdì 26 Luglio, durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità fino a 34,7km/h. La mattina si manterrà il cielo sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +29,9°C verso le ore 10:00. Il vento soffierà sempre da Nord – Nord Ovest con intensità fino a 35km/h. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +29,5°C. La brezza tesa proveniente da Nord – Nord Ovest potrà raggiungere i 30,4km/h. Infine, la sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in calo fino a +25,8°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità di 18,3km/h.

Sabato 27 Luglio

Per Sabato 27 Luglio il meteo a Brindisi si conferma stabile e soleggiato. Durante la notte il cielo sarà sereno, con una temperatura di +25,8°C e una brezza vivace da Nord Ovest con velocità fino a 22,1km/h. La mattina il cielo resterà sereno, con temperature che saliranno fino a +30,6°C verso le ore 11:00. Il vento sarà sempre proveniente da Nord con intensità fino a 20km/h. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +31°C. La brezza vivace da Nord – Nord Ovest potrà raggiungere i 20,4km/h. Infine, la sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in calo fino a +26,9°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità di 11,4km/h.

Domenica 28 Luglio

Per concludere il fine settimana, Domenica 28 Luglio a Brindisi si prevedono condizioni meteorologiche simili ai giorni precedenti. Durante la notte il cielo sarà sereno, con una temperatura di +26,8°C e una brezza da Nord Ovest con velocità fino a 11,9km/h. La mattina il cielo resterà sereno, con temperature in aumento fino a +32°C verso le ore 11:00. Il vento sarà sempre proveniente da Nord con intensità fino a 17km/h. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +31,6°C. La brezza vivace da Nord potrà raggiungere i 20,4km/h. Infine, la sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in calo fino a +27,3°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità di 24,2km/h.

In conclusione, il fine settimana a Brindisi si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da una brezza che renderà l’atmosfera piacevole per godersi le giornate estive.

