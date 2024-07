Previsioni Meteo Camaiore: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Camaiore per Venerdì 26 Luglio prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, dalle ore 06:00 alle 12:00, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 26,6°C e i 32,8°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con brezze leggere che soffieranno principalmente da Est e Sud.

Nel pomeriggio, dalle ore 13:00 alle 17:00, le temperature massime si attesteranno intorno ai 31,8°C, con una leggera diminuzione verso sera. La probabilità di precipitazioni è molto bassa, con un’umidità che si manterrà intorno al 43-46%.

In serata, a partire dalle 18:00, le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i 23,9°C verso le 23:00. Il cielo resterà sereno, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Camaiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, considerando le temperature previste. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 6.7 NE max 6.8 Grecale 68 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° Assenti 7 NE max 7.3 Grecale 68 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.6° perc. +29.7° Assenti 4 SSE max 4.4 Scirocco 55 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31.4° perc. +32.2° Assenti 9 SO max 7.2 Libeccio 45 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.8° perc. +32.6° prob. 11 % 11.4 SO max 9.6 Libeccio 43 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.6° perc. +31.7° prob. 8 % 8.2 OSO max 8.3 Libeccio 49 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 3.6 ONO max 4.3 Maestrale 74 % 1013 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° Assenti 3.2 NNE max 3.4 Grecale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 04:38 e tramonta alle ore 04:38

