Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani martedì 9 luglio

Le previsioni meteo a Cantù per Martedì 9 Luglio prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6-8%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +19°C e i +27°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con qualche nuvola sporadica, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà debole proveniente da sud, con raffiche leggere.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che si manterranno gradevoli attorno ai +22°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni.

In conclusione, Martedì 9 Luglio a Cantù si prospetta una giornata estiva con temperature piacevoli e un clima generalmente stabile. Le condizioni meteo dovrebbero rimanere simili anche nei prossimi giorni, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo a Cantù.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.6° perc. +19.9° Assenti 6.9 N max 6.4 Tramontana 86 % 1017 hPa 3 cielo sereno +18.8° perc. +18.9° Assenti 6.9 N max 6.4 Tramontana 85 % 1017 hPa 6 poche nuvole +21.3° perc. +21.5° Assenti 3 N max 4.1 Tramontana 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° Assenti 4.7 S max 3.6 Ostro 62 % 1018 hPa 12 cielo sereno +28.4° perc. +29.2° Assenti 6.8 S max 7 Ostro 52 % 1017 hPa 15 poche nuvole +29.1° perc. +29.5° prob. 2 % 6 S max 6.9 Ostro 48 % 1015 hPa 18 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 12 % 4.4 SSO max 6.6 Libeccio 72 % 1015 hPa 21 nubi sparse +22.8° perc. +23.2° Assenti 4.6 N max 4.3 Tramontana 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 21:12

