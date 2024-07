Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Castel Volturno si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 32,7°C durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con picchi minimi intorno al 4% durante le prime ore del mattino e al 32% verso sera.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27°C percepita come +28,7°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 5,1km/h. Man mano che la giornata avanza, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo il picco massimo intorno alle 12:00 con +29,6°C percepiti come +32,7°C.

Nel pomeriggio, intorno alle 14:00, è prevista una breve precipitazione leggera con una copertura nuvolosa del 4% e una temperatura di +29°C percepita come +31,8°C. Successivamente, verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una percentuale intorno al 32%.

Le condizioni meteo per i prossimi giorni a Castel Volturno si prevedono simili, con temperature elevate e cielo generalmente sereno. Tuttavia, potrebbero verificarsi occasionali aumenti della copertura nuvolosa nel corso della giornata, senza precipitazioni significative in vista. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 2 NO max 6.3 Maestrale 71 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.3° perc. +25.7° Assenti 4.5 ENE max 6.8 Grecale 71 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +28.7° Assenti 5.1 E max 7.9 Levante 68 % 1011 hPa 9 cielo sereno +29.9° perc. +32.2° prob. 1 % 12.6 S max 9.1 Ostro 58 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +32.7° prob. 13 % 17.1 OSO max 15.8 Libeccio 63 % 1010 hPa 15 poche nuvole +28.6° perc. +30.9° prob. 37 % 7.9 NO max 9.5 Maestrale 64 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27.1° perc. +28.6° prob. 37 % 9.1 NNO max 10.4 Maestrale 66 % 1009 hPa 21 cielo sereno +25.6° perc. +26° prob. 11 % 7.7 NNO max 8.4 Maestrale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:14 e tramonta alle ore 03:14

