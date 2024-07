Previsioni Meteo Como: il bollettino per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Como per Giovedì 1 Agosto mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35°C nel primo pomeriggio, per poi scendere gradualmente fino ai 21°C in serata.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 50%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 21°C e i 23°C. Il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità che varierà tra i 7km/h e i 10km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saranno gradevoli, con valori intorno ai 26°C. Il vento sarà leggero, proveniente da nord con una velocità che si aggirerà intorno ai 4km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente e sono attese precipitazioni leggere. Le temperature massime raggiungeranno i 35°C con una probabilità di pioggia intorno al 30%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 14,9km/h da nord-ovest.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà e sono previste piogge leggere con una probabilità che si attesterà intorno all’80%. Le temperature scenderanno gradualmente fino ai 21°C, mentre il vento soffierà con intensità fino a 23,3km/h sempre da nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Como indicano una giornata con temperature elevate, alternanza di cielo sereno e nuvolosità, e possibili precipitazioni nel pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Como per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.9° perc. +22.2° prob. 32 % 8.4 NNE max 10.7 Grecale 78 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.4° prob. 4 % 8.1 N max 9.1 Tramontana 78 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° Assenti 5.7 N max 7.5 Tramontana 66 % 1013 hPa 9 cielo sereno +30.8° perc. +31.1° prob. 1 % 4 SO max 2.7 Libeccio 43 % 1011 hPa 12 cielo sereno +34.4° perc. +34.7° prob. 5 % 6.4 SSO max 5.7 Libeccio 34 % 1009 hPa 15 cielo sereno +34.3° perc. +34.9° prob. 30 % 5.5 O max 8.1 Ponente 36 % 1008 hPa 18 nubi sparse +23.9° perc. +24.3° prob. 62 % 13.1 N max 22.2 Tramontana 74 % 1009 hPa 21 nubi sparse +21.3° perc. +21.6° prob. 54 % 11 N max 18.2 Tramontana 81 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:48

