Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Dalmine mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, dalle prime ore fino al tardo mattino, è prevista la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che varia tra il 56% e l’80%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C percepiti. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità che varia tra i 3km/h e gli 8,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e dalle 13:00 alle 17:00 il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno allo 0-5%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,7°C percepiti. Il vento sarà debole, con una velocità tra i 5,4km/h e i 7,5km/h proveniente da Sud.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’0-3%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +23°C percepiti. Il vento sarà ancora debole, proveniente da Nord – Nord Est con una velocità tra i 6,4km/h e i 7,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Dalmine indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio dalle piogge leggere del mattino al cielo sereno nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno elevate durante il giorno, mentre il vento sarà generalmente debole. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Dalmine.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.12 mm 8.2 NNE max 7.3 Grecale 84 % 1017 hPa 3 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° prob. 22 % 7.8 NNE max 7.5 Grecale 77 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +23.6° perc. +24° 0.11 mm 3 NNE max 4.4 Grecale 74 % 1018 hPa 9 cielo sereno +27.6° perc. +29° prob. 18 % 5.7 SSE max 5.9 Scirocco 62 % 1019 hPa 12 cielo sereno +30.4° perc. +32.4° prob. 10 % 6.4 S max 4.8 Ostro 54 % 1018 hPa 15 cielo sereno +30.7° perc. +32.7° prob. 8 % 6.8 S max 5.5 Ostro 53 % 1017 hPa 18 cielo sereno +27.5° perc. +30.2° prob. 13 % 4.4 SSO max 5.5 Libeccio 74 % 1017 hPa 21 cielo sereno +24.1° perc. +24.6° prob. 15 % 6.7 N max 6.2 Tramontana 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 21:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.