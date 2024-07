Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Dalmine si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli. Le temperature si manterranno su valori estivi, con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata.

Nella mattina, a partire dalle prime ore del giorno, ci aspettiamo cielo sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord che contribuirà a mantenere una sensazione di fresco.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare leggermente nel corso delle ore. Le temperature massime raggiungeranno i +30°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Ovest.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e temperature intorno ai +23°C. Il vento proveniente da Nord sarà leggero e contribuirà a mantenere un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Dalmine indicano una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si attesteranno su valori simili. Si consiglia di godersi le giornate all’aperto e di approfittare del bel tempo per trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° Assenti 7.7 N max 6.7 Tramontana 78 % 1017 hPa 3 cielo sereno +20.3° perc. +20.3° Assenti 7.2 N max 6.3 Tramontana 72 % 1016 hPa 6 poche nuvole +23.1° perc. +23.3° Assenti 3.9 N max 5.4 Tramontana 71 % 1017 hPa 9 nubi sparse +27.6° perc. +28.9° Assenti 5.1 SO max 3.8 Libeccio 60 % 1016 hPa 12 nubi sparse +30° perc. +31.4° Assenti 6.9 S max 7.3 Ostro 52 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +31.5° prob. 5 % 5.2 S max 4.1 Ostro 49 % 1015 hPa 18 cielo sereno +26.9° perc. +29.1° prob. 18 % 4.4 SSO max 5.2 Libeccio 75 % 1015 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +23.6° prob. 8 % 6.3 N max 6.6 Tramontana 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 21:09

