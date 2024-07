Previsioni Meteo Giarre: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Giarre prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità intorno ai 7,3km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Al risveglio, al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34°C nel corso della mattinata. Il vento sarà debole proveniente da Est – Sud Est con raffiche fino a 11,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 39%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con qualche nuvola in arrivo verso sera. Le temperature massime saranno di +34,3°C con venti moderati provenienti da Est – Sud Est con raffiche fino a 17,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente arrivando al 41%.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +27,8°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità intorno ai 6,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 52%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre per Venerdì 19 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno con temperature elevate e venti leggeri. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.7° perc. +28.2° Assenti 7.3 NO max 7 Maestrale 51 % 1015 hPa 4 cielo sereno +27.5° perc. +27.7° Assenti 7.7 NO max 7.4 Maestrale 48 % 1015 hPa 7 cielo sereno +32.8° perc. +32.9° Assenti 0.9 E max 5.8 Levante 37 % 1015 hPa 10 cielo sereno +34° perc. +35.2° Assenti 8.9 ESE max 11.3 Scirocco 39 % 1015 hPa 13 cielo sereno +34.3° perc. +36.2° Assenti 15.6 E max 17.1 Levante 41 % 1014 hPa 16 poche nuvole +31.9° perc. +33.8° Assenti 5.3 S max 8 Ostro 48 % 1013 hPa 19 cielo sereno +28.3° perc. +29.5° Assenti 5.8 NO max 7.2 Maestrale 57 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27.9° perc. +28.7° Assenti 6.6 NO max 6.7 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:16

