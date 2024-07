Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a La Spezia si prospetta una giornata con variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere con una probabilità di precipitazioni che aumenterà gradualmente fino al primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 23-25°C con un’umidità che oscillerà tra l’86% e il 91%.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole e a tratti anche a cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 26-27°C con un’umidità che si attesterà intorno al 70-78%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse che potrebbero portare a piogge leggere nel tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno di circa 27°C con un’umidità che si manterrà intorno al 63-70%.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 22-24°C con un’umidità che si manterrà intorno al 74-79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a La Spezia indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con possibili piogge leggere soprattutto durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori estivi, con un’umidità che oscillerà tra il moderato e l’alto. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di un ombrello per eventuali piogge improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.7° perc. +23.4° Assenti 8.7 SSE max 10.7 Scirocco 91 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +23.3° perc. +24° 0.11 mm 9.8 SSE max 15.4 Scirocco 89 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +24.1° perc. +24.8° 0.13 mm 12.9 SE max 17.4 Scirocco 86 % 1011 hPa 9 nubi sparse +25.3° perc. +25.9° prob. 15 % 13.5 SSE max 17.1 Scirocco 78 % 1011 hPa 12 poche nuvole +26.8° perc. +28.2° Assenti 10.2 S max 13.5 Ostro 66 % 1011 hPa 15 nubi sparse +26.8° perc. +28.1° Assenti 11.4 S max 12 Ostro 64 % 1011 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +25.1° Assenti 6.9 SSO max 7 Libeccio 75 % 1011 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 1.2 ENE max 3.6 Grecale 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 21:00

