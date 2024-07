Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Lamezia Terme per Giovedì 25 Luglio indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono previste piogge leggere. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potrebbero superare i +30°C.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature oscilleranno tra i +30°C e i +32°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +33°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 13,8km/h.

Nel pomeriggio, invece, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 26%. Le temperature massime si attesteranno sui +30°C, con una percezione di caldo che potrebbe raggiungere i +33°C. Il vento continuerà a provenire da Ovest – Sud Ovest, ma con una lieve diminuzione di intensità, intorno ai 6,3km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +23°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 4,4km/h.

In base alle previsioni, domani a Lamezia Terme è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature in lieve diminuzione. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.8° perc. +23.4° Assenti 7.1 NO max 12.9 Maestrale 88 % 1011 hPa 3 nubi sparse +22.7° perc. +23.3° Assenti 6 NO max 9.4 Maestrale 86 % 1010 hPa 6 nubi sparse +25.9° perc. +26.5° Assenti 6.9 O max 8.5 Ponente 74 % 1010 hPa 9 cielo sereno +30.8° perc. +32.9° Assenti 12.2 OSO max 11.4 Libeccio 53 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +30° perc. +32.7° 0.25 mm 9.5 OSO max 12.3 Libeccio 59 % 1009 hPa 15 poche nuvole +30.4° perc. +32.9° prob. 19 % 8.2 O max 6.7 Ponente 57 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +25° perc. +25.7° 0.16 mm 3.9 ONO max 5.4 Maestrale 83 % 1009 hPa 21 cielo sereno +22.5° perc. +23° Assenti 4 NNE max 5.1 Grecale 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:05 e tramonta alle ore 03:05

