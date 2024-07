Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo a L’Aquila per Domenica 21 Luglio

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a L’Aquila si presentano con condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e la possibilità di precipitazioni leggere in serata.

Meteo del Giorno

La giornata inizierà con un cielo sereno, temperature in aumento e una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con una leggera intensificazione della brezza.

Nel pomeriggio, si potranno osservare poche nuvole nel cielo, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con una brezza vivace che potrebbe rendere più piacevole il clima estivo.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, portando a nubi sparse e la possibilità di piogge leggere. Le temperature caleranno gradualmente, ma resteranno comunque miti.

Considerazioni Finali

In base alle previsioni meteo attuali, Domenica 21 Luglio a L’Aquila si prospetta come una giornata principalmente soleggiata, con un aumento delle nubi nel pomeriggio e possibili piogge leggere in serata. Le temperature massime si manterranno elevate, mentre la brezza contribuirà a mitigare il caldo.

Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo, in quanto potrebbero verificarsi variazioni nelle condizioni meteorologiche. Restate aggiornati per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto a L’Aquila.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.4° Assenti 4.7 O max 5 Ponente 75 % 1013 hPa 3 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 3.6 O max 5.1 Ponente 73 % 1012 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 4.8 OSO max 5.4 Libeccio 50 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +28.9° Assenti 9 O max 15.2 Ponente 31 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +31.1° Assenti 17.8 O max 20.7 Ponente 25 % 1010 hPa 15 poche nuvole +31.8° perc. +30.5° prob. 2 % 22.4 OSO max 21.3 Libeccio 29 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +25° perc. +24.9° 0.1 mm 4.5 O max 6.1 Ponente 49 % 1011 hPa 21 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° prob. 34 % 4.6 ENE max 4.8 Grecale 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:00 e tramonta alle ore 03:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.