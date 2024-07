Previsioni Meteo Montevarchi: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi indicano una settimana con variazioni significative. Si passerà da cieli coperti a sereni, con temperature in aumento fino a valori elevati. Il vento sarà prevalentemente leggero, con raffiche occasionali. Non sono attese precipitazioni significative, ma l’umidità sarà presente. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni dettagliate per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 22 Luglio

Lunedì 22 Luglio si prospetta con cielo coperto durante la notte, con una copertura nuvolosa del 87% e una temperatura di +21°C percepita come +21°C. Il vento soffierà a 3,1km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche di vento fino a 3,4km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 77% al 31%. Le temperature aumenteranno da +22,4°C a +36,3°C, con una percezione termica che oscillerà tra +22,7°C e +35°C. Il vento sarà prevalentemente leggero, con intensità compresa tra 3,7km/h e 8,1km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa che varierà dal 80% al 90%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 35,5°C percepiti come +34,2°C. Il vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 10km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa tra il 31% e il 55%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con una percezione termica che varierà tra +23,8°C e +22,4°C. Il vento sarà leggero, con intensità tra 4,9km/h e 6,4km/h.

Martedì 23 Luglio

Martedì 23 Luglio si presenterà con un cielo sereno durante la notte, con una copertura nuvolosa dello 0% e temperature intorno ai +22°C percepiti come +22,3°C. Il vento soffierà leggero, con velocità tra 3,9km/h e 4,9km/h provenendo da Nord – Nord Est.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che varierà dallo 0% al 5%. Le temperature aumenteranno da +25,8°C a +36,1°C, con una percezione termica che oscillerà tra +26°C e +35,8°C. Il vento sarà leggero, con intensità compresa tra 2,6km/h e 3,1km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa tra il 29% e il 54%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 38°C percepiti come +37,4°C. Il vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 11,8km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa tra il 40% e il 26%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,6°C, con una percezione termica che varierà tra +23,1°C e +21,8°C. Il vento sarà leggero, con intensità tra 6,5km/h e 9,6km/h.

Mercoledì 24 Luglio

Mercoledì 24 Luglio si prospetta con poche nuvole durante la notte, con una copertura nuvolosa del 13% e una temperatura di +21,1°C percepita come +21,6°C. Il vento soffierà a 4,8km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche di vento fino a 5,1km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità dell’90% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa che varierà dallo 0% al 5%. Le temperature aumenteranno da +25°C a +34,5°C, con una percezione termica che oscillerà tra +25,3°C e +35,1°C. Il vento sarà leggero, con intensità compresa tra 3,9km/h e 5,1km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa tra il 29% e il 36%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 38°C percepiti come +37,1°C. Il vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 9,2km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa tra il 70% e il 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,8°C, con una percezione termica che varierà tra +22,3°C e +21,6°C. Il vento sarà leggero, con intensità tra 6,3km/h e 5,5km/h.

Giovedì 25 Luglio

Giovedì 25 Luglio si presenterà con poche nuvole durante la notte, con una copertura nuvolosa del 14% e una temperatura di +20,7°C percepita come +21°C. Il vento soffierà a 6,8km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di vento fino a 6,2km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità dell’83% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 40% al 66%. Le temperature aumenteranno da +20°C a +30,8°C, con una percezione termica che oscillerà tra +20,1°C e +30,9°C. Il vento sarà moderato, con intensità compresa tra 6km/h e 13,5km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa tra il 29% e il 100%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 38°C percepiti come +35,4°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 11,8km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa tra il 93% e il 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,6°C, con una percezione termica che varierà tra +23,1°C e +21,6°C. Il vento sarà moderato, con intensità tra 6,3km/h e 9,6km/h.

In conclusione, la settimana a Montevarchi si preannuncia con variazioni climatiche significative, passando da cieli coperti a sereni e temperature che raggiungeranno valori elevati. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

