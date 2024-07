Previsioni Meteo Olbia: tutti i dettagli per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Olbia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +22,2°C e i +33,5°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di caldo costante.

Durante la mattina, il vento soffierà prevalentemente da Est – Nord Est con intensità variabile tra i 6,9km/h e i 13,8km/h. Nel pomeriggio, la direzione del vento si sposterà verso Est – Sud Est, mantenendo comunque una velocità sostenuta tra i 15,2km/h e i 18,1km/h. La sera, il vento tenderà a diminuire di intensità, provenendo da Ovest – Sud Ovest con una velocità attesa tra i 3,2km/h e i 5,7km/h.

Le precipitazioni e la pioggia saranno assenti per l’intera giornata, garantendo un clima asciutto e ideale per svolgere attività all’aperto. L’umidità relativa si manterrà intorno al 40-50%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

In base alla situazione meteo attesa per Sabato 27 Luglio, possiamo confermare che Olbia godrà di una giornata estiva tipica, con temperature elevate e cielo sereno. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e assenza di precipitazioni significative. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio la calura estiva.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 5.5 OSO max 5.3 Libeccio 64 % 1014 hPa 4 cielo sereno +22.2° perc. +22.1° Assenti 4.6 OSO max 4.4 Libeccio 63 % 1014 hPa 7 cielo sereno +29.2° perc. +29.4° Assenti 3.5 E max 3.7 Levante 46 % 1015 hPa 10 cielo sereno +32.4° perc. +33.1° Assenti 13.8 E max 9.5 Levante 41 % 1015 hPa 13 cielo sereno +33.4° perc. +34° Assenti 18.1 E max 14.1 Levante 38 % 1015 hPa 16 cielo sereno +32° perc. +32.4° Assenti 15.2 ESE max 17.1 Scirocco 41 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25° perc. +25.4° Assenti 3 SE max 5.4 Scirocco 72 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.8° perc. +24° Assenti 5.7 OSO max 5.3 Libeccio 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:40

