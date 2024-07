Previsioni Meteo Orta di Atella: tutti i dettagli per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Orta di Atella indicano un fine settimana all’insegna del bel tempo. Cieli sereni e temperature in aumento caratterizzeranno i prossimi giorni. Le brezze leggere da diverse direzioni contribuiranno a rendere le giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto. L’umidità si manterrà a livelli accettabili, garantendo un clima confortevole. Sabato e Domenica si prospettano con condizioni meteorologiche stabili, perfette per godersi il weekend.

Venerdì 12 Luglio

Notte

Durante la notte a Orta di Atella, cielo sereno caratterizzerà le prime ore del Venerdì 12 Luglio, con una temperatura di circa +26,3°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest con velocità di 3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si preannuncia con un cielo limpido e temperature in aumento. Alle 07:00, il termometro segnerà +29,4°C con una percezione di calore di +30,3°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 5,3km/h. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 13:00, ci saranno +33,5°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 15,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera

La serata sarà all’insegna della serenità con temperature più miti. Alle 19:00, il termometro segnerà +28,2°C con una brezza leggera da Ovest a 8,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 48% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sabato 13 Luglio

Notte

La notte tra Venerdì e Sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 01:00, la temperatura sarà di +25,3°C con una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest a 4,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62% con una pressione di 1010hPa.

Mattina

Il Sabato inizierà con condizioni meteorologiche stabili e temperature in aumento. Alle 08:00, il termometro segnerà +30,9°C con una percezione di calore di +30,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8,9km/h. L’umidità sarà del 39% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 14:00, ci saranno +33,8°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest a 17,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 30% con una pressione di 1010hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo limpido e temperature in calo. Alle 20:00, il termometro segnerà +27,7°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 4,8km/h. L’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Domenica 14 Luglio

Notte

La notte tra Sabato e Domenica sarà all’insegna della serenità e delle temperature gradevoli. Alle 02:00, la temperatura sarà di +25°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est a 3,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 57% con una pressione di 1011hPa.

Mattina

La mattina di Domenica si prospetta con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00, il termometro segnerà +33,2°C con una percezione di calore di +32,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 10,9km/h. L’umidità sarà del 34% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature saranno elevate. Alle 15:00, ci saranno +35,3°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest a 15,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 26% con una pressione di 1011hPa.

Sera

La serata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo limpido e temperature in calo. Alle 21:00, il termometro segnerà +27,7°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 5,7km/h. L’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Orta di Atella si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. Le brezze leggere contribuiranno a rendere le giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto. L’umidità si manterrà a livelli accettabili, garantendo un clima confortevole. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche stabili e ideali per godersi il weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.