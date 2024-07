Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Padova per Lunedì 29 Luglio mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +29,1°C alle ore 11:00. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. La sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature più miti, attorno ai +24,3°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +23,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente per gran parte della giornata, con picchi minimi di nubi sparse al mattino.

Le temperature percepite saranno leggermente superiori rispetto alle temperature effettive, con valori che si aggireranno intorno ai +1°C in più. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere nel corso della giornata. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est.

Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 54-86%. La pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1018-1019hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare che Lunedì 29 Luglio a Padova sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni meteo stabili e soleggiate, ideali per godersi le giornate estive in città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.9° perc. +23.5° Assenti 9.1 NNE max 14.9 Grecale 85 % 1018 hPa 4 nubi sparse +22° perc. +22.5° Assenti 8.9 ENE max 14.8 Grecale 86 % 1018 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 11 NE max 15.9 Grecale 73 % 1019 hPa 10 cielo sereno +28.4° perc. +29.5° Assenti 12.2 E max 13.9 Levante 55 % 1018 hPa 13 cielo sereno +30° perc. +31.7° prob. 14 % 13.1 E max 12.6 Levante 54 % 1017 hPa 16 cielo sereno +29.4° perc. +30.9° prob. 8 % 10.8 E max 12.4 Levante 55 % 1016 hPa 19 cielo sereno +25.3° perc. +25.6° prob. 18 % 7.4 NE max 8 Grecale 67 % 1017 hPa 22 cielo sereno +24° perc. +24.3° prob. 18 % 11.7 NNE max 23 Grecale 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:40

