Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani sabato 13 luglio

Sabato 13 Luglio a Romano di Lombardia si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20-21°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 6-8 km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord – Nord Ovest.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, con piogge leggere che persistono e una copertura nuvolosa che si manterrà elevata intorno al 90%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23-24°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà sempre proveniente da Nord – Nord Ovest, con intensità intorno ai 6-7 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge tenderanno a diminuire e la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature massime saranno di circa 27-28°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 29°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 3-4 km/h proveniente da direzione Nord Ovest.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 7%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i 21-23°C, con una percezione di fresco leggermente superiore. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta, intorno ai 4-7 km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Romano di Lombardia per Sabato 13 Luglio indicano una giornata con piogge leggere al mattino, seguite da nubi sparse nel pomeriggio e cielo sereno in serata. Le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 29°C, con venti leggeri provenienti prevalentemente da Nord – Nord Ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche durante la giornata e di adattarsi di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +21° 0.32 mm 8 NO max 11 Maestrale 93 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +20.1° perc. +20.6° 0.19 mm 6.4 NNO max 7.8 Maestrale 93 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +20.8° perc. +21.3° 0.38 mm 4.1 NNE max 4.9 Grecale 91 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +23.2° perc. +23.7° 0.36 mm 6.6 NNO max 7.7 Maestrale 81 % 1010 hPa 12 nubi sparse +27.1° perc. +28.6° prob. 76 % 2.8 NO max 3.5 Maestrale 65 % 1010 hPa 15 nubi sparse +27.6° perc. +29.1° prob. 45 % 2.5 ONO max 3.7 Maestrale 63 % 1009 hPa 18 nubi sparse +25.3° perc. +25.9° prob. 42 % 3.6 NO max 4 Maestrale 78 % 1009 hPa 21 cielo sereno +21.3° perc. +21.7° prob. 16 % 7.2 NNO max 6.9 Maestrale 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 21:06

