Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Saronno si avrà una variazione delle condizioni meteorologiche. Si passerà da cieli parzialmente nuvolosi a sereni, con temperature in aumento e possibili precipitazioni leggere. Le temperature oscilleranno tra i +22°C e i +34,2°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Le probabilità di precipitazioni varieranno dal 2% al 65%. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per godersi al meglio il weekend.

Venerdì 26 Luglio

Nella notte tra le 00:00 e l’01:00 a Saronno ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est a 5,5km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 19%, ma al momento sono assenti.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 07:00, il cielo sarà ancora parzialmente coperto da poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature saliranno a +23,1°C, con una brezza leggera proveniente dall’Est a 2,1km/h. Le probabilità di precipitazioni si riducono al 3%.

Nel pomeriggio, intorno alle 13:00, le nubi sparse copriranno il cielo per il 56%, con temperature che raggiungeranno i +28,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 5,3km/h, con probabilità di precipitazioni intorno al 21%.

In serata, dalle 18:00 alle 19:00, il cielo si libererà dalle nuvole, presentando un cielo sereno con una copertura del 5%. Le temperature si attesteranno sui +25,5°C, con una brezza leggera proveniente dal Sud Ovest a 4,1km/h. Le probabilità di precipitazioni saliranno al 35%.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte, tra l’01:00 e le 02:00, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura del 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C, con una brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Est a 4,3km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 15%.

Nel corso della mattina, intorno alle 08:00, il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura del 39%. Le temperature saliranno a +26,8°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud a 3,2km/h. Le probabilità di precipitazioni si manterranno intorno al 9%.

Durante il pomeriggio, verso le 14:00, le nubi sparse copriranno il cielo per il 53%, con temperature che raggiungeranno i +30,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 6,4km/h, con probabilità di precipitazioni intorno al 45%.

In serata, tra le 19:00 e le 20:00, il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura del 32%. Le temperature si attesteranno sui +26,1°C, con una brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Ovest a 4,1km/h. Le probabilità di precipitazioni saliranno al 2%.

Domenica 28 Luglio

Nella notte tra le 00:00 e l’01:00, il cielo sarà parzialmente coperto da poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,2°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord a 2,9km/h. Le probabilità di precipitazioni sono attualmente assenti.

Durante la mattina, intorno alle 08:00, il cielo sarà completamente sereno con una copertura del 3%. Le temperature saliranno a +29,3°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 3,1km/h. Le probabilità di precipitazioni sono assenti.

Nel pomeriggio, verso le 14:00, il cielo sarà ancora completamente sereno con una copertura del 1%. Le temperature raggiungeranno i +34,2°C, con una brezza leggera proveniente dal Sud – Sud Ovest a 8,2km/h. Le probabilità di precipitazioni sono assenti.

In serata, tra le 19:00 e le 20:00, si prevede una leggera pioggia con una copertura del 7%. Le temperature si attesteranno sui +28,5°C, con una brezza leggera proveniente dal Sud Ovest a 6,3km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 65%.

In conclusione, il fine settimana a Saronno si presenterà con una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da cieli parzialmente nuvolosi a sereni, con temperature in aumento e possibili precipitazioni leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per godersi al meglio il weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.