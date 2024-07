Previsioni Meteo Sassari: tutti i dettagli per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Sassari si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Meteo a Sassari:

Mattina:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente da Est, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 4-5 km/h. L’umidità sarà del 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

Pomeriggio:

Nel corso del pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente. Le brezze leggere provenienti da Nord favoriranno un lieve abbassamento dell’umidità, che si attesterà intorno al 40%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1015hPa.

Sera:

Anche al tramonto il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno piacevoli. Le brezze leggere provenienti da Est favoriranno un calo dell’umidità, che si attesterà intorno al 74%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1015hPa.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a Sassari indicano condizioni di bel tempo con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un lieve calo dell’umidità nel corso della giornata. Le brezze leggere provenienti da diverse direzioni contribuiranno a mantenere un clima piacevole. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 1.5 NO max 2.7 Maestrale 65 % 1016 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 2.6 ESE max 3.3 Scirocco 82 % 1016 hPa 7 cielo sereno +27.9° perc. +29.1° Assenti 5.6 NE max 9.1 Grecale 58 % 1015 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +34.2° Assenti 15.4 N max 13.8 Tramontana 39 % 1015 hPa 13 cielo sereno +32.6° perc. +33.9° Assenti 19.3 N max 20.6 Tramontana 43 % 1015 hPa 16 cielo sereno +29.5° perc. +30.6° Assenti 17.7 N max 25.5 Tramontana 52 % 1015 hPa 19 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° Assenti 4.5 NE max 4.6 Grecale 73 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.1° perc. +23.4° Assenti 2 ENE max 2.2 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.