Previsioni Meteo Seriate: tutti i dettagli per domani giovedì 1 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Seriate indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,2°C alle 07:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +30,7°C alle 11:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità compresa tra i 3,2km/h e i 5,6km/h.

Nel pomeriggio, precisamente alle 13:00, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%, ma si avrà un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 9,6km/h. Alle 16:00 sono previste piogge leggere con una probabilità del 3% e una temperatura di +31,7°C.

In serata, a partire dalle 18:00, le precipitazioni diventeranno più intense con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% alle 19:00. Le temperature caleranno fino a +20,1°C alle 23:00, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 15,5km/h provenendo da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate per Giovedì 1 Agosto indicano una giornata con cielo sereno al mattino e piogge nel pomeriggio e sera. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste e di munirsi di un ombrello nel caso in cui si debbano affrontare spostamenti durante le ore pomeridiane e serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.8° perc. +22.2° prob. 41 % 8 NE max 8 Grecale 82 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° Assenti 6.6 N max 5.8 Tramontana 79 % 1012 hPa 6 nubi sparse +24.1° perc. +24.5° Assenti 3.4 N max 5.7 Tramontana 73 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +30.4° Assenti 6.9 SSO max 4.6 Libeccio 61 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.5° perc. +33.7° Assenti 8.6 SSO max 5.8 Libeccio 51 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +34.2° prob. 30 % 7.4 SSO max 8.2 Libeccio 49 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +26.8° perc. +29° 0.52 mm 3.4 NO max 6.1 Maestrale 75 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +21.2° perc. +21.6° 0.68 mm 11.8 NNE max 16.3 Grecale 87 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:46

