Previsioni Meteo Seriate: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Seriate mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai 28-29°C.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse e una temperatura che oscillerà tra i 22°C e i 26°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche di brezza che non supereranno i 5-6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno con l’arrivo di piogge leggere e una copertura nuvolosa più consistente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C, mentre l’umidità relativa dell’aria aumenterà fino al 60-70%.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole e tornerà a essere sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino ai 21-22°C. La probabilità di precipitazioni sarà in diminuzione, ma il vento potrà soffiare con intensità fino a 7-8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Seriate indicano una giornata con un inizio soleggiato, seguito da piogge leggere nel pomeriggio e un miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, con un clima mite e ventilato. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e prepararsi adeguatamente a fronteggiare eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.2° perc. +20.6° Assenti 4.5 NNE max 5.1 Grecale 89 % 1013 hPa 4 poche nuvole +19.5° perc. +19.9° Assenti 3.6 NNE max 3.8 Grecale 90 % 1013 hPa 7 poche nuvole +23.8° perc. +24.1° Assenti 3.1 S max 3 Ostro 75 % 1014 hPa 10 poche nuvole +26.9° perc. +28.1° prob. 13 % 7 SSO max 5.1 Libeccio 62 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +28.4° perc. +29.7° 0.14 mm 5.9 S max 5.6 Ostro 57 % 1013 hPa 16 nubi sparse +28.6° perc. +30.2° prob. 42 % 6.7 SSO max 5.4 Libeccio 59 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +22.9° perc. +23.4° 0.41 mm 3.4 N max 3.4 Tramontana 82 % 1013 hPa 22 cielo sereno +21.5° perc. +21.9° prob. 56 % 7.4 NNE max 6.9 Grecale 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 04:02 e tramonta alle ore 04:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.