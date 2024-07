Previsioni Meteo Sessa Aurunca: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Sessa Aurunca prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una copertura nuvolosa che si presenterà solo in modo sparso. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C alle 06:00, per poi salire fino a +32,6°C verso mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si manterranno intorno ai +32,8°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio, attestandosi sui +29,3°C alle 16:00.

In serata, il cielo tornerà a essere completamente sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +22°C verso le 23:00. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e le condizioni rimarranno stabili per tutta la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 14 Luglio a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, temperature elevate durante il giorno e un lieve calo delle stesse nelle ore serali. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà per lo più moderato, con raffiche leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate durante le ore centrali della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.1 NNE max 5 Grecale 69 % 1012 hPa 3 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 5.3 NNE max 5.2 Grecale 65 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25.7° perc. +25.5° Assenti 3.1 NE max 3.2 Grecale 47 % 1012 hPa 9 nubi sparse +31.3° perc. +30.5° Assenti 10.9 SO max 8.6 Libeccio 34 % 1012 hPa 12 nubi sparse +32.6° perc. +32° Assenti 14.5 SO max 11.6 Libeccio 34 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.1° perc. +30.9° Assenti 14.8 SO max 15.4 Libeccio 39 % 1011 hPa 18 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 6 SO max 8.1 Libeccio 67 % 1012 hPa 21 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 4.5 NE max 4.8 Grecale 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:34

