Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani domenica 28 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Viterbo si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +21°C. La mattina sarà caratterizzata da un ulteriore aumento delle temperature, con valori che raggiungeranno i +35,2°C intorno alle 09:00. Nel corso del pomeriggio, il termometro continuerà a salire, toccando i +37,5°C intorno alle 12:00. Durante la sera, le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +22,7°C intorno alle 20:00.

I venti soffieranno prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest con intensità variabile durante la giornata, mentre la copertura nuvolosa rimarrà assente in tutte le fasce orarie.

In base alle previsioni attuali, possiamo affermare che Domenica 28 Luglio a Viterbo sarà caratterizzata da una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo.

Considerando le condizioni meteo dei prossimi giorni a Viterbo, possiamo prevedere un trend di temperature elevate e cielo sereno, con una stabilità atmosferica che perdurerà anche nei giorni successivi. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 2 NNO max 2.8 Maestrale 59 % 1018 hPa 3 cielo sereno +20.5° perc. +20° Assenti 4.1 N max 4.5 Tramontana 54 % 1018 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.6 N max 4 Tramontana 34 % 1018 hPa 9 cielo sereno +35.2° perc. +33° Assenti 6.7 O max 7.4 Ponente 17 % 1018 hPa 12 cielo sereno +37.5° perc. +35.4° Assenti 15.6 OSO max 10.3 Libeccio 17 % 1016 hPa 15 cielo sereno +35.8° perc. +34.1° Assenti 21.4 OSO max 18.6 Libeccio 21 % 1015 hPa 18 cielo sereno +29.4° perc. +28.7° Assenti 11.4 OSO max 20.4 Libeccio 37 % 1016 hPa 21 cielo sereno +22.2° perc. +22.2° Assenti 1.3 SSO max 3.3 Libeccio 66 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:32

