L’uragano Beryl colpisce la Giamaica, mentre Isole Cayman e Messico si preparano all’impatto | VIDEO

MeteoWeb

L’uragano Beryl ha devastato la Giamaica nelle scorse ore con forti venti e piogge torrenziali, causando almeno una vittima nel Paese dopo avere seguito un percorso distruttivo attraverso le piccole isole dei Caraibi. Il bilancio delle vittime del potente uragano di 4ª categoria è salito ad almeno 10, ma si prevede che aumenterà ulteriormente man mano che le comunicazioni verranno ripristinate nei centri abitati rasi al suolo.

In Giamaica, l’occhio di Beryl ha lambito la costa meridionale dell’isola, flagellando le comunità mentre i gruppi di emergenza aiutavano le persone a fuggire dalle aree soggette a inondazioni.

Una donna è morta ad Hanover in Giamaica dopo che un albero è caduto sulla sua casa, ha riferito Richard Thompson, direttore generale ad interim dell’agenzia per i disastri della Giamaica, in un’intervista alla stampa locale. I principali aeroporti dell’isola sono stati chiusi e le strade erano per lo più deserte dopo che il Primo Ministro Andrew Holness ha imposto un coprifuoco nazionale per mercoledì.

Ralph Gonsalves, primo ministro di St. Vincent e Grenadine, una delle aree più colpite nei Caraibi orientali, ha dichiarato in un’intervista radiofonica che l’isola Union è stata rasa al suolo. Interruzioni di corrente sono state registrate in tutta la Giamaica, mentre alcune strade vicino alla costa sono state spazzate via.

Secondo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center, l’occhio dell’uragano si trovava a circa 160 km a Ovest di Kingston, e si dirigeva verso le Isole Cayman: L’uragano fa registrare venti massimi sostenuti di 209 km/h. Si prevede che la forza dei venti diminuisca leggermente nei prossimi giorni, secondo il NHC, anche se ha avvertito che Beryl manterrà la forza di uragano mentre attraversa le Isole Cayman.

Beryl dovrebbe scaricare 10-15 cm di pioggia sulle Isole Cayman. È in vigore un avviso uragano per la Giamaica, le Isole Cayman e la costa orientale della penisola dello Yucatán in Messico, inclusa la principale località balneare del paese, Cancun.

Beryl è il primo uragano della stagione atlantica del 2024 ed è la tempesta più precoce mai registrata a raggiungere la massima categoria sulla scala Saffir-Simpson.

Oltre all’impatto immediato in Giamaica e Haiti, l’NHC ha avvertito che Beryl probabilmente toccherà terra come uragano sulla penisola dello Yucatán in Messico già giovedì sera ora locale.

L'Uragano colpisce la Giamaica, le immagini da Montego Bay

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.