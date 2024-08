L’11 agosto 2021 il record di caldo di Floridia, nel Siracusano

MeteoWeb

L’11 agosto 2021, Floridia, nel Siracusano, ha segnato un record storico con la temperatura di +48,8°C, registrata in contrada Montellito. Questo valore, rilevato dalla centralina regionale lungo la strada per Fontane Bianche, è stato ufficialmente riconosciuto nel 2023 dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale come la temperatura più alta mai registrata in Europa e in Italia.

L’estate 2021 si è distinta per il caldo estremo, con temperature vicine a quelle della Death Valley negli Stati Uniti. Mentre Atene raggiungeva i +48°C, Floridia superava ogni aspettativa, toccando un primato nella storia climatica europea. Questo piccolo comune siciliano, con i suoi circa 22mila abitanti, è abituato alle alte temperature, ma il record di quasi 50 gradi ha senza dubbio lasciato il segno nel contesto dell’ondata di caldo che ha colpito l’Europa meridionale.

