Allerta Meteo, “fenomeni molto intensi nel pomeriggio-sera”: ecco dove

Allerta meteo per le prossime ore. “L’alta pressione lentamente perde i pezzi e le infiltrazioni di aria fresca atlantica in quota si fanno sempre più corpose. Questo determina un atmosfera decisamente instabile con fenomeni localmente molto intensi specialmente tra pomeriggio e sera“: è quanto riporta ZenaStormChaser che delinea la situazione meteo attesa oggi, 14 agosto 2024. “L’energia molto elevata favorisce sistemi temporaleschi intensi ma la mancanza di shear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota, es: sud est al suolo a 10km/h, sud a 1500m a 22km/h, sud ovest a 3000m a 30km/h e ovest a 5000m a 50km/h) non favorisce sistemi particolarmente organizzati non permettendo alla grandine di assumere grosse dimensioni. Alto rischio downburst con raffiche localmente superiori ai 100km/h“.

Allerta Meteo: la situazione attesa in Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia

“Atmosfera già instabile sui contrafforti alpini occidentali che si estenderà già dal primo pomeriggio alle pianure piemontesi, in particolar modo tra cuneese e torinese con alto rischio downburst,” si legge nell’outlook di ZenaStormChaser. “La grandine potrà cadere ma perlopiù di piccole medie dimensioni (2-3cm max). I fenomeni si svilupperanno grazie all’interazione tra le brezze alpine e il marino in risalita dal ligure. Verso il tardo pomeriggio sera possibili fenomeni anche sull’alta Lombardia“.

Maltempo anche in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige

“Instabilità pomeridiana più diffusa sull’Emilia con fenomeni localmente intensi a causa della convergenza tra la brezza marina e i venti provenienti dall’Appennino,” prosegue il bollettino ZenaStormChaser. “Lo scarso getto e quindi shear favorirà anche in questo caso multicelle poco mobili con alto rischio allagamenti. Attenzione sempre ai downburst. Più complicata ma comunque possibile l’attivazione di fenomeni a macchia di leopardo su Veneto e Friuli mentre le aree alpine più colpite saranno quelle dell’alto Adige“.

