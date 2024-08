Allerta Meteo, saccatura in avvicinamento: oggi nubifragi, grandine e downburst in alcune regioni

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 14 agosto 2024, per l’avvicinamento di una saccatura in quota da occidente, che determinerà instabilità in diverse regioni: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, saccatura in avvicinamento

“L’avvicinarsi di una saccatura in quota da occidente genera instabilità su Nord Italia e Appennino centrale,” sottolinea PRETEMP. “Un livello 1 è stato emesso tra ferrarese e dintorni del Lago di Garda fino al Veneto centrale per nubifragi, grandine di medio-piccole dimensioni e possibili raffiche di vento lineari. Un livello 0 è stato emesso su tutto il Nord, sulla Sardegna settentrionale e sulla Corsica per temporali sparsi, con la possibilità di piogge intense localizzate e grandine di piccole dimensioni. Sempre un livello 0 è stato emesso sull’Appennino centrale fino all’Abruzzo per temporali isolati con possibilità di forti venti lineari“.

Allerta Meteo per il Nord/Est

Nelle prime ore del pomeriggio, evidenzia il bollettino PRETEMP, “si avrà l’innesco di celle temporalesche sui rilievi alpini e appenninici. Dato un DLS generalmente basso (7-10 m/s), una ventilazione in quota non molto forte e PWAT di 30-40 mm, le celle saranno prevalentemente a carattere di pulse storm e potranno generare localmente piogge intense e grandine di medio-piccole dimensioni. Gli outflow delle celle appenniniche, seguendo un movimento NNE, potranno interagire con flussi umidi e ricchi di energia richiamati dall’Adriatico, così come con flussi più secchi provenienti dalla pianura. Potranno così formarsi nuove celle in pianura che, alimentandosi della lingua di CAPE elevato (>2000 J/kg) lungo l’asse del Po, potranno risultare più intense rispetto ad altre aree, con forti piogge, grandine di medio-piccole dimensioni e possibili raffiche di vento lineari, fenomeni per cui varrà un livello 1“.

Allerta Meteo per temporali anche al Nord/Ovest

“Approfittando di un bacino di CAPE sufficiente (valori superiori a 1000 J/kg) sulle pianure piemontesi e del passaggio di un cavo d’onda corta in quota, diverse celle potranno formarsi sui rilievi alpini di Piemonte e Valle d’Aosta già nella notte,” si legge nel bollettino PRETEMP. Dal primo pomeriggio “poi si avrà la formazione di nuove celle temporalesche per le quali valgono le stesse considerazioni fatte per il nordest, sebbene con energia inferiore ed una minor certezza di una forzante dal basso come ad est che impediscono l’estensione del livello 1“.

Appennino centrale

“L’avvezione di aria calda e secca da sud creerà uno strato d’aria superficiale con valori di umidità piuttosto bassi ed un alto LCL, ma allo stesso tempo si avrà un richiamo di aria instabile dall’Adriatico (CAPE >2000 J/kg)“. In quest’area, sottolinea PRETEMP, “saranno possibili temporali sparsi che potrebbero generare intense raffiche di vento lineari qualora la colonna d’acqua, incontrando lo spesso strato secco, tendesse ad evaporare raffreddando l’aria e intensificando i downdraft. Di conseguenza però si ritiene meno probabile il verificarsi di piogge intense localizzate e grandine piccola, anche se non si possono escludere del tutto. Tutti i fenomeni nominati permettono l’emissione di un livello 0. Convezione più debole e priva di fenomeni di rilievo sarà possibile anche sul restante Appennino“.

Sardegna settentrionale e Corsica

Infine, il bollettino PRETEMP riporta: “Alti valori di CAPE (>3000 J/kg) e PWAT (30-40 mm) sul mare, così come un DLS medio (10-13 m/s), sembrerebbero favorire lo sviluppo di convezione severa tra Sardegna settentrionale e Corsica. Ad inibire la convezione vi è però un CIN non indifferente (anche inferiore a -100 J/kg) ed un LCL piuttosto elevato. Nel pomeriggio si formeranno delle celle sui rilievi, che potrebbero produrre nubifragi, grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento lineari, quindi viene comunque emesso un livello 0“.

