Allerta Meteo, non è finita: temporali a cavallo di Ferragosto, poi netta rinfrescata domenica 18

No, non è affatto finita. La serie di forti temporali pomeridiani che nei giorni scorsi ha flagellato l’Italia continuerà anche nei prossimi giorni. Le temperature stanno aumentando, sta facendo più caldo e i temporali hanno concesso una breve tregua tra ieri e oggi: rispetto ai giorni precedenti sono stati molto più deboli e isolati a piccole porzioni del territorio. Anche domani, domenica 11 agosto, sarà così. Ma da lunedì 12 inizierà una nuova escalation di maltempo che condizionerà tutta la settimana di Ferragosto.

Intanto i temporali di oggi, seppur localizzati, stanno colpendo in modo estremo non solo il Sud (in Calabria e Sicilia), ma anche sull’Appennino tra Liguria, Piemonte e Lombardia, e al Centro Italia nel Lazio. Questi temporali stanno provocando locali nubifragi, dai 30mm di Rovegno nell’entroterra della provincia di Genova al confine con il Piemonte (dove abbiamo 6mm a Cabella Ligure), fino all’entroterra del Lazio al confine con l’Abruzzo:

Ma il maltempo si intensificherà nuovamente nei prossimi giorni. Domenica 11 agosto avremo ancora temporali pomeridiani al Nord, seppur isolati e limitati alle zone interne, ma localmente intensi tra Piemonte e Liguria e al Nord/Est sulle Dolomiti; lunedì 12 agosto i temporali interesseranno un po’ tutta l’area alpina, in Italia, Svizzera, Austria, estendendosi fin in pianura in Piemonte, al Nord/Ovest.

Martedì 13 si ricomincerà a fare sul serio, con temporali non solo al Nord ma stavolta anche al Centro nelle Regioni tirreniche, in Toscana, Umbria e Lazio, a tratti molto forti. Mercoledì 14 agosto i fenomeni temporaleschi pomeridiani si intensificheranno ulteriormente in tutto il Centro/Nord: i temporali saranno molto intensi tra Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Campania. Al Nord avremo un fronte temporalesco che transiterà sulle Alpi, provocando fenomeni distruttivi e violenti in Francia, Svizzera e Austria, coinvolgendo anche le Alpi nelle zone di confine. Nella notte tra 14 e 15 agosto i temporali si abbatteranno in modo molto intenso anche in Baviera, nel sud della Germania.

Il giorno di Ferragosto, attesissimo per le festività estive, giovedì 15 agosto, sarà condizionato da forti temporali al Centro Italia, tra Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e Campania, ma anche al Nord/Est, dove saranno molto violenti in serata tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, al confine con l’Austria.

Una situazione di accesa instabilità che proseguirà ancora fino al prossimo weekend, quando la situazione meteo cambierà in modo più drastico. I modelli, infatti, prospettano un serio cambiamento che si dovrebbe concretizzare domenica 18 agosto. Utilizziamo il condizionale perchè mancano ancora otto giorni, quindi la tendenza non è definitiva, però i modelli prospettano con convinzione una vera e propria svolta con un netto calo termico e il conseguente forte maltempo, stavolta non solo limitato alle ore pomeridiane e ai temporali di calore, ma più strutturato per il transito di un fronte freddo particolarmente significativo.

Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti, intanto la mappa con le piogge previste nei prossimi dieci giorni dal modello americano GFS evidenzia i forti temporali pomeridiani dei prossimi giorni e il maltempo più diffuso dal 18 agosto in poi:

