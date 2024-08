Weekend di caldo storico in Australia: +40°C in inverno, decine di record battuti

MeteoWeb

Un altro giorno storico per la storia climatologica dell’Australia. In una super ondata di caldo invernale, oggi, domenica 25 agosto, la località di Fitzroy Crossing, nell’Australia Occidentale, ha registrato una temperatura massima di +40,6°C, che segnano la terza giornata invernale più calda mai registrata in Australia (0,6°C al di sotto del record nazionale) e solo la quinta volta che una località australiana ha superato i +40°C in inverno. La prima temperatura di +40°C di molte altre che verranno raggiunte la prossima settimana: il record nazionale invernale dell’Australia potrebbe cadere da un giorno all’altro.

Quella di oggi è anche la terza data più precoce in cui sono stati raggiunti i +40°C, dietro solo al 22 e 23 agosto 2020. Ben 8 stazioni meteorologiche hanno superato la soglia dei +39°C oggi e decine di record sono stati infranti.

Con +38,4°C, Birdsville stabilisce la seconda giornata invernale più calda mai registrata nel Queensland (solo 0,1°C al di sotto del record).

Record anche di temperature minime

Ma non è tutto. Dopo la giornata più calda registrata ieri, l’Australia Meridionale distrugge anche il record della notte invernale più calda con una minima folle di +23,8°C a Moomba. Il record precedente risaliva al 1995 ed è stato battuto di 1,5°C. Decine di altri record infranti.

È stata anche la seconda notte invernale più calda per il New South Wales: Tibooburra ha registrato +22,9°C, un valore di solo 0,4°C al di sotto del record statale. Distrutto il record del sito stabilito ieri di ben 4,2°C.

Il contesto meteorologico

Una grande massa di aria anormalmente calda per la fine dell’inverno si è stabilita sull’Australia settentrionale e centrale negli ultimi giorni. Mentre questo calore ha avuto origine nell’Australia settentrionale, è stato trascinato attraverso l’entroterra negli ultimi giorni da una vivace corrente di venti da nord-ovest, che si è sviluppata tra un sistema di alta pressione centrato sopra il Queensland e un sistema di bassa pressione centrato vicino alla Great Australian Bight. Questo pattern meteorologico era ideale per temperature anormalmente elevate a fine inverno nell’entroterra australiano.

L’aria insolitamente calda persisterà sull’Australia nordoccidentale fino all’inizio della prossima settimana, con la possibilità di altri giorni con temperature superiori ai +40°C tra lunedì 26 e giovedì 29 agosto.

