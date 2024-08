Clima, luglio dal caldo estremo nel mondo: i dati della WMO

MeteoWeb

“Il caldo estremo ha colpito centinaia di milioni di persone a luglio, con un effetto domino avvertito in tutta la società. È stato registrato il giorno più caldo al mondo di recente registrazione. Le temperature medie globali per 13 mesi consecutivi (da giugno 2023 a giugno 2024) hanno stabilito nuovi record mensili”. È quanto sostiene l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) in una nota pubblicata oggi.

“Ondate di calore diffuse, intense ed estese hanno colpito tutti i continenti nell’ultimo anno. Almeno dieci Paesi hanno registrato temperature giornaliere superiori a +50°C in più di una località. Sta diventando troppo caldo da gestire“, ha affermato Celeste Saulo, Segretario generale della WMO. “La Death Valley in California ha registrato una temperatura media mensile record di +42,5°C, probabilmente un nuovo record osservato in qualsiasi parte del mondo. Anche le remote calotte glaciali ghiacciate dell’Antartide hanno risentito del caldo”, ha aggiunto.

“Stime recenti prodotte dalla WMO e dall’Organizzazione mondiale della sanità indicano che l’aumento globale dei sistemi di allerta sanitaria per il caldo per soli 57 Paesi ha il potenziale per salvare circa 98.000 vite all’anno. Questa è una delle priorità dell’iniziativa Early Warnings For All”, ha affermato Celeste Saulo. “L’adattamento climatico da solo non è sufficiente. Dobbiamo affrontare la causa principale e impegnarci seriamente per ridurre i livelli record di emissioni di gas serra“, ha aggiunto.

A livello globale, il 22 luglio è stato il giorno più caldo e il 23 luglio è stato un pareggio virtuale, nel set di dati di rianalisi (ERA5) del Copernicus Climate Change Service (C3S) dell’Unione Europea. Il C3S ha confrontato ERA5 con altre rianalisi e l’incertezza per i cambiamenti di temperatura giornalieri o annuali è stimata essere ben al di sotto della differenza di 0,07°C riscontrata tra il 6 luglio 2023 (giorno più caldo precedente) e il 22/23 luglio 2024, e più set di dati sono concordi sui periodi delle temperature record nel 2016, 2023 e 2024.

I fattori dietro il picco del caldo

Le ragioni del picco delle alte temperature sono in fase di analisi. Secondo il Copernicus Climate Change Service, uno dei fattori che hanno contribuito è stata la temperatura molto al di sopra della media in gran parte dell’Antartide, con anomalie di oltre 10°C al di sopra della media in alcune aree e temperature superiori alla media in alcune parti dell’Oceano Antartico.

Sebbene la variabilità climatica naturale possa svolgere un ruolo, anomalie di temperatura così grandi sono insolite. È la seconda ondata di calore di questo tipo a colpire il continente negli ultimi due anni e un’ondata di calore simile ha contribuito alle temperature globali record all’inizio di luglio 2023. L’estensione giornaliera del ghiaccio marino antartico a giugno 2024 è stata la seconda più bassa mai registrata, dopo il 2023, secondo l’US National Snow and Ice Data Center.

Altri dati dal mondo

Di seguito, la WMO riporta alcune temperature estreme degne di nota osservate a luglio.

Asia

La temperatura media mensile del Giappone a luglio è stata la più alta nei dati strumentali risalenti al 1898 (2,16°C più calda della media giapponese di luglio 1991-2020), battendo il record stabilito l’anno scorso. Si prevede che il caldo intenso continuerà in tutto il Paese per agosto. Negli ultimi giorni, le temperature massime giornaliere sono salite oltre i +38°C in molte stazioni meteorologiche e la temperatura media mensile in 62 delle 153 stazioni meteorologiche a livello nazionale è stata la più alta mai registrata per luglio, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese.

In Cina, luglio è stato il mese più caldo mai registrato (dati completi dal 1961). Il caldo continua ad agosto, con temperature massime giornaliere superiori a +40°C in molte località della Cina orientale, secondo l’Amministrazione meteorologica cinese.

L’India ha avuto il suo secondo luglio più caldo mai registrato, con le temperature minime notturne più calde mai registrate (dal 1901), secondo l’India Meteorological Department.

Il Pakistan e la Repubblica islamica dell’Iran hanno entrambi sofferto ripetute ondate di calore, con quest’ultima costretta a chiudere le scuole a causa del caldo.

Il Bahrein ha vissuto il suo luglio più caldo mai registrato (dal 1902), con una temperatura media mensile di +37,4°C, ovvero 2,3°C in più rispetto alla media a lungo termine per luglio.

Africa

A luglio, il Marocco ha sperimentato due ondate di calore consecutive con temperature record. La seconda ondata di calore, dal 22 al 25 luglio, è stata particolarmente intensa, raggiungendo i +41,7°C a Nouasseur e i +47,6°C a Marrakech. Chefchaouen ha battuto il suo record di temperatura di luglio con +43,4°C il 19 luglio 2024.

Questo è seguito a un inizio di mese insolitamente freddo. Il contrasto improvviso tra temperature fredde e caldo estremo ha intensificato lo stress da calore sui residenti.

Europa

Molte aree del Mediterraneo e dei Balcani sono state colpite da ondate di calore prolungate a luglio, causando vittime e incidendo sulla salute pubblica. Diversi Paesi, tra cui Grecia, Ungheria, Slovenia, Croazia e Bulgaria, hanno avuto il luglio più caldo mai registrato. Gli ultimi 4 anni hanno registrato 3 dei 4 mesi di luglio più caldi per la Grecia in almeno 80 anni.

In Spagna, l’Osservatorio Fabra di Barcellona, ​​ufficialmente riconosciuto come stazione di osservazione centenaria a lungo termine dalla WMO, ha registrato un nuovo record di temperatura massima di +40,0°C.

La Francia non ha vissuto un mese eccezionale nel complesso, ma ha visto la sua prima ondata di calore dell’anno alla fine del mese, con un impatto sul benessere di atleti e spettatori alle Olimpiadi di Parigi.

Nord America

Negli Stati Uniti d’America, circa 165 milioni di persone (metà della popolazione statunitense) erano sotto allerta calore l’1 agosto, secondo il sito web heat.gov. Negli ultimi 30 giorni, sono stati stabiliti più di 80 record di temperatura, secondo la National Atmospheric and Oceanic Administration degli Stati Uniti.

Una temperatura media mensile di +42,5°C è stata misurata a Furnace Creek/Death Valley, che è un record per il sito e forse per il mondo. La Death Valley è considerata il posto più caldo della Terra: qui è stata osservata la temperatura giornaliera più alta di +56,7°C il 10 luglio 1913, secondo l’archivio di Weather and Climate Extremes della WMO.

L’1 agosto, Las Vegas ha stabilito un nuovo record di 43 giorni consecutivi con temperatura massima di +40,5°C o superiore (il record precedente era di 25 giorni nel 2017).

Il 2 agosto, ci sono stati 94 grandi incendi attivi in ​​tutto il Paese negli Stati Uniti. Gli incendi boschivi da inizio anno hanno bruciato 1.816.645 ettari. Condizioni calde e secche, unite ai fulmini, hanno contribuito agli incendi.

Al 3 agosto, 829 incendi erano attivi in ​​Canada, di cui oltre 250 fuori controllo. La Columbia Britannica e l’Alberta sono state particolarmente colpite, secondo il Canadian Interagency Forest Fire Centre. Nella Columbia Britannica sono già andati a fuoco più di 800mila ettari nel 2024, quasi il doppio della media ventennale. Gli anni più intensi si sono verificati tutti dal 2017 in questa provincia.

Sud America

Nell’inverno sudamericano, alcuni Paesi hanno registrato temperature più tipiche dell’estate. Temperature superiori a +30°C e persino superiori a +35°C in alcune parti della Bolivia, del Paraguay, del Brasile meridionale, dell’Uruguay e dell’Argentina settentrionale sono insolite per questo periodo dell’anno, con anomalie fino a 10°C e talvolta anche superiori. Il Copernicus Atmospheric Monitoring Service ha affermato che la Bolivia e l’Amazzonia brasiliana affrontano un’attività di incendi senza precedenti.

Al contrario, durante la prima metà di luglio, un freddo insolito ha colpito alcune parti del continente. Nel Perù meridionale, una forte nevicata ha fatto crollare molte case ed edifici. Il freddo ha causato decessi anche in Argentina e Cile. Le temperature fredde, scese fino a -6°C il 9 luglio, hanno colpito anche il Brasile meridionale e l’Uruguay.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.