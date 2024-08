Domenica di maltempo sull’Italia, piogge e temporali da Nord a Sud ma è solo l’inizio | LIVE

MeteoWeb

Questa domenica di metà agosto prosegue all’insegna del maltempo sull’Italia da Nord a Sud, anche se ora ci sono momentanee schiarite in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia dopo il primo transito prefrontale di questa mattina in attesa dei forti temporali in arrivo in tarda serata. Come si può vedere dal satellite, si stanno già generando nel basso Tirreno, dove formeranno un mostro temporalesco nella prossima notte, come già anticipato su MeteoWeb.

Il satellite mostra anche il maltempo in atto sulle regioni del Centro, mentre al Nord si alternano schiarite in alcune zone e bruschi annuvolamenti in altre. Anche qui si prepara la forte ondata di maltempo tra basso Veneto, laguna veneta, Emilia Romagna e Marche.

Tra le zone più colpite dalle piogge finora ci sono Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 111mm a Savona, 110mm a Bocca d’Arno, 103mm ad Albissola Marina, 87mm a Genova Begato, 83mm a Viareggio, 82mm a Torre del Lago, Pitigliano, 80mm a Genova Borzoli, 77mm a Castelfiorentino, 71mm a Pisa, 70mm a Chiavari, 64mm a Genova Cornigliano, 63mm a Genova Sestri Ponente, Stagno.

Altrove, tra Marche, Lazio e Umbria, segnaliamo: 58mm a Tivoli, 45mm a Fabro, 38mm a Olevano Romano, 37mm a Fontignano, 33mm a Senigallia, San Lorenzo Nuovo, 30mm a Supino, Montefelcino, 27mm a Jesi.

Forti piogge hanno colpito anche la Sicilia nordorientale, dove i dati delle ultime 12 ore indicano: 62mm a Novara di Sicilia, 60mm a Rodì, 52mm a Forza d’Agrò, 45mm a San Piero Patti, 40mm a Rocca Timogna, 38mm a Letojanni, 36mm a Graniti, 33mm a Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, 30mm a Melia. La giornata di oggi segna anche il ritorno della pioggia a Palermo, con 15-20mm caduti in città e temperature in picchiata: dopo l’emergenza siccità, anche nel capoluogo siciliano è tornata la pioggia, a riprova di un mese di agosto molto piovoso per la Sicilia. È, infatti, l’ottavo giorno di pioggia di questo mese di agosto nell’isola, su 18 giorni fin qui trascorsi, qualcosa di eccezionale per questo periodo dell’anno. E pioverà anche nei prossimi due giorni.

Intanto, l’arrivo della perturbazione nordatlantica responsabile di questo maltempo sta provocando anche un notevole calo delle temperature. A metà pomeriggio, ci sono +20°C all‘Aquila, +23°C a Firenze, Ancona, +24°C a Roma, +25°C a Milano, Reggio Emilia, +26°C a Palermo, Torino, Bologna, +27°C a Genova, Verona, valori ben al di sotto della media del periodo.

Se per Liguria, Emilia Romagna e Toscana il maltempo è già stato intenso, così come previsto, per le regioni del Centro-Sud i fenomeni che si sono verificati finora sono solo un antipasto: il vero maltempo inizierà nelle prossime ore, con il clou tra stasera, domani e martedì 20 agosto. Prestare massima attenzione.

