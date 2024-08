Due disastri, una decisione: perché la NASA ha scelto SpaceX per il rientro degli astronauti Starliner

MeteoWeb

La NASA ha deciso di riportare a casa gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore, attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), utilizzando una capsula Crew Dragon di SpaceX invece del veicolo Starliner di Boeing con cui erano partiti. Questa scelta è stata pesantemente influenzata dalle tragiche lezioni apprese dai disastri del Challenger nel 1986 e del Columbia nel 2003, che hanno portato alla perdita complessiva di 14 vite.

I problemi ai propulsori

La missione originaria, il primo volo con equipaggio di Starliner, prevedeva un soggiorno di 8 giorni in orbita. Tuttavia, a causa delle preoccupazioni relative ai propulsori del veicolo, la permanenza è stata ripetutamente estesa. Le incertezze riguardo al funzionamento dei propulsori hanno spinto NASA a rivedere i piani di rientro, optando per il volo Crew-9 della capsula Dragon, programmato per febbraio 2025.

Challenger e Columbia

Il Direttore Generale della NASA, Bill Nelson, ha confermato che le esperienze tragiche dei voli Challenger e Columbia hanno avuto un ruolo cruciale nella decisione di optare per un’alternativa più sicura. Durante una conferenza stampa, Nelson ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura all’interno dell’agenzia che incoraggi il personale a esprimere liberamente le proprie preoccupazioni, una pratica che, se fosse stata applicata in passato, avrebbe potuto evitare i disastri del Challenger e del Columbia.

Il disastro del Columbia, avvenuto il 1° febbraio 2003, è stato causato da un pezzo di schiuma staccatosi dal serbatoio esterno dello shuttle durante il lancio, danneggiando l’ala dell’orbiter. Questo evento seguiva il fallimento catastrofico del Challenger nel gennaio 1986, quando la navetta esplose poco dopo il decollo a causa di un guasto in una guarnizione dei razzi a propellente solido. Entrambi gli incidenti si sono verificati a seguito di avvertimenti degli ingegneri che sono stati ignorati.

NASA, da allora, ha cercato di trasformare la propria cultura, promuovendo un ambiente in cui il personale possa esprimere le proprie preoccupazioni senza timore di ripercussioni. Questa filosofia ha giocato un ruolo cruciale nella recente decisione di evitare di correre rischi non necessari con Starliner, preferendo invece l’affidabilità dimostrata del sistema SpaceX.

Il rientro di Starliner

Jim Free, amministratore associato della NASA, ha sottolineato che esistono ancora incertezze sul comportamento dei propulsori del Starliner, suggerendo che ulteriori analisi siano necessarie prima di considerare l’utilizzo del veicolo per il rientro degli astronauti.

La decisione della NASA di utilizzare Crew Dragon per il rientro degli astronauti del Starliner rappresenta un chiaro segnale di come l’agenzia abbia imparato dal passato e continui a porre la sicurezza al centro di tutte le sue operazioni. Crew-9 di Dragon sarà modificato per ospitare Williams e Wilmore, con il lancio previsto per il prossimo anno. Nel frattempo, si prevede che il Starliner, senza equipaggiato, tornerà sulla Terra nel mese di settembre con un atterraggio programmato nel White Sands Space Harbor, nel New Mexico.

