Incendi, la Sardegna brucia da nord a sud: roghi attivi da giorni

Sardegna nella morsa degli incendi. Sono 17 i roghi segnalati oggi nel bollettino del Corpo forestale della Sardegna: quattro di questi hanno richiesto l’intervento degli elicotteri della flotta regionale e il concorso di mezzi aerei nazionali. Mezzi da Ciampino in azione anche per estinguere definitivamente i roghi divampati giorni fa e ancora attivi. Sono ben sei gli incendi scoppiati nei giorni precedenti e ancora in corso.

Nei boschi di Alà dei Sardi, in provincia di Sassari, sono intervenuti due elicotteri dalle basi di Farcana e Alà dei Sardi. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di un Canadair. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle 13.30. Incendio boschivo anche a Bono, nel Sassarese, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e Bosa. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di un Canadair. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle 13.

Le fiamme hanno colpito boschi, e minacciato il paese, a Gesico, nel Sud Sardegna, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto, San Cosimo e Fenosu. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di due elicotteri militari. Qui le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso.

Incendio boschivo anche a Nuoro, dove è stato necessario chiamare due elicotteri provenienti dalle basi di Farcana e San Cosimo. Stanno intervenendo diverse squadre a terra. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso, con il traffico bloccato sulla statale 131.

Al lavoro anche sugli incendi dei giorni scorsi

Come anticipato, uomini e mezzi dell’antincendio sono impegnati anche nello spegnimento dei roghi scoppiati nei giorni scorsi: a Calangianus, in provincia di Sassari, fronte aperto su un incendio partito ieri, che sta minacciando case e aziende. Sul posto elicotteri da Alà dei Sardi, Farcana e Anela. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 3 Canadair e il concorso aereo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago” proveniente da Alghero. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso.

A Bottidda, in provincia di Sassari, l’incendio è partito addirittura lo scorso 24 luglio: lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Bono, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Anela e Fenosu. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di un Canadair. Stanno intervenendo diverse squadre a terra di Forestas, Barracelli, volontari e Vigili del Fuoco. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso.

Proseguono le operazioni di spegnimento anche a Nuoro per l’incendio divampato lo scorso 28 luglio, e a Pozzomaggiore, nel Sassarese, dove le fiamme sono partite il 30 luglio. Nel primo caso lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle di Farcana e Sorgono. A Pozzomaggiore, lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Bonorva e del nucleo Gauf di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero di Bosa.

Situazione molto delicata anche a Bonorva, in provincia di Sassari, per un rogo partito lo scorso 28 luglio. Lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Bonorva e del nucleo Gauf di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri di Anela e Bosa. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di tre Canadair. Infine a Usini, in provincia di Sassari, domate le fiamme che erano ancora attive da ieri. Lo spegnimento delle ripetute riaccensioni è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Ittiri e Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri delle basi di Anela e Alà dei Sardi.

