Maltempo, barca affondata nel Palermitano: recuperato il corpo di uno dei dispersi

MeteoWeb

È stato individuato e recuperato il corpo di uno dei 7 dispersi dell’imbarcazione affondata al largo di Porticello, nel Palermitano. Il cadavere è stato ritrovato accanto allo scafo della barca, che è colata a picco a causa del maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore. I soccorritori ipotizzano che i restanti 6 dispersi possano trovarsi intrappolati all’interno dell’imbarcazione, bloccati durante l’improvviso peggioramento delle condizioni meteo. La barca a vela, di bandiera britannica, era ancorata quando è stata sorpresa dalla tempesta. Le operazioni di ricerca coinvolgono anche sommozzatori dei Vigili del Fuoco e due elicotteri.

Dei 15 superstiti tratti in salvo da alcuni diportisti di un’imbarcazione vicina, otto sono stati trasportati in ospedale. Tra questi, un bambino di un anno è stato portato con la madre all’Ospedale dei Bambini di Palermo, dove è ricoverato per un piccolo trauma cranico, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Anche la madre è in buone condizioni. Il padre, invece, è stato trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale Civico. Altri cinque superstiti sono stati condotti al PTE di Bagheria. Tutti loro sono visibilmente sotto shock, ma le loro condizioni non sono gravi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.