Maltempo Sicilia, a Palermo affonda barca a vela con 22 persone a bordo: 6 dispersi

Forte maltempo in Sicilia nella notte. Intensi temporali hanno colpito Palermo, dove un’imbarcazione battente bandiera inglese è affondata al largo di Porticello, nel mare di Santa Flavia, a mezzo miglio dalla costa. Intorno alle 05:00, al largo di Porticello è colata a picco un’imbarcazione di circa 56 metri che aveva 22 persone a bordo, tutti stranieri. Sedici persone risultano tratte in salvo e sei risultano disperse. Sui luoghi si stanno portando alcune organizzazioni di volontariato per assistenza alla popolazione, su richiesta del Comando della Stazione dei Carabinieri di Bagheria.

Sull’imbarcazione c’erano in prevalenza cittadini inglesi, un neozelandese, un uomo dello Sri Lanka, un irlandese e due anglo-francesi.

A Palermo città, dopo i primi 10mm di pioggia di ieri, sono caduti altri 10mm nella notte. La temperatura minima è crollata ad appena +22°C in pieno centro.

