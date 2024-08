Maltempo Campania, forti temporali nel Salernitano: allagamenti e disagi

MeteoWeb

Il ciclone che ha flagellato l’Italia nei giorni scorsi si è allontanato ma ha lasciato ancora instabilità. Forti temporali pomeridiani hanno colpito la Campania, soprattutto la provincia di Salerno, provocando problemi alla circolazione ferroviaria. I temporali hanno scaricato tanta pioggia in poco tempo. I dati pluviometrici più rilevanti indicano: 32mm a Salitto, 20mm a Battipaglia, Campagna, 17mm a Sapri, 10mm ad Altavilla Salentina, 9mm Pagani, 8mm a Nocera, Padula.

Tra le località più colpite c’è Battipaglia, dove si registrano allagamenti nelle strade della città e anche l’allagamento di un sottopasso ferroviario. Si registrano disagi alla circolazione dei treni sulla linea Salerno – Paola.

