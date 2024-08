Treni, circolazione rallentata per danni da maltempo sulla linea Salerno-Paola

MeteoWeb

“La circolazione ferroviaria sulla linea Salerno – Paola è fortemente rallentata nel tratto tra Salerno e Battipaglia a causa di danni provocati dal maltempo che sta interessando la zona“. È quanto annuncia, in una nota, Ferrovie dello Stato Italiane spiegando che “la gestione della circolazione procede su un unico binario con riduzione di velocità, pertanto i treni Intercity, AV e Regionali potranno registrare cancellazioni, riduzioni di percorso e un allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti. Per l’allagamento del sottopasso di Battipaglia tutti i treni effettueranno servizio viaggiatori solo sul primo binario”. In corso l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare le normali condizioni di circolazione.

