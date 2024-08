Maltempo Campania, a Volturara Irpina esonda il torrente Sava | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo continua a provocare problemi in Campania, dopo le disastrose alluvioni lampo di ieri nel Casertano e nell’Avellinese. Nel pomeriggio di oggi, a Volturara Irpina (Avellino), il torrente Sava è esondato, provocando l’inondazione di via Lenze, via Largo Rosso e delle campagne circostanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Volturara Irpina, che hanno verificato l’impraticabilità delle strade. Non sono stati registrati danni ad abitazioni né risultano persone ferite.

Sempre nell’Avellinese, intanto, è stata ripristinata la circolazione, con il senso unico alternato, lungo la Strada statale 7 bis, al chilometro 62, nel territorio di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. L’interdizione della circolazione si era resa nuovamente necessaria, nelle scorse ore, per eseguire attività di disostruzione di un torrente esondato nella serata di ieri.

Intanto, dopo i disagi causati ieri dal maltempo in Irpinia, nei Comuni interessati dalle bombe d’acque sono stati attivati i Centri operativi comunali. In particolare, a Baiano, dove si è recato anche il capo della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo, e a Mugnano del Cardinale, dove il territorio comunale è stato invaso per qualche ora da fiumi di fango e considerevoli quantità di detriti provenienti dall’esondazione del torrente Quadrelle.

