Alluvione nel Casertano, fiumi di fango e frane: proseguono le ricerche dei dispersi a San Felice a Cancello | FOTO e VIDEO

Proseguono le ricerche di 2 persone, disperse a causa una frana causata dal maltempo, nella frazione di Talanico del Comune di San Felice a Cancello, nel Casertano. Da ieri non si hanno più notizie di un uomo di 42 anni e la madre di 72. I due si sarebbero recati nel pomeriggio presso un loro terreno e non hanno fatto ritorno.

Le strade della frazione collinare Talanico di San Felice a Cancello sono state invase da un fiume di fango e detriti, sceso a tutta velocità dalla collina che sovrasta la frazione del Comune casertano, a causa del terreno indebolito dalle forti piogge cadute nel pomeriggio e per la mancanza di alberi, andati in fiamme nel rogo che ad inizio agosto ha devastato la pineta della collina di Talanico.

“Proseguono le ricerche dei 2 dispersi. Speriamo di trovarli in vita ma più passa il tempo più si affievoliscono notevolmente le speranze“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di San Felice a Cancello, Emilio Nuzzo, riguardo a madre e figlio dispersi nel violento nubifragio che ha colpito ieri il Casertano. I due, ha riferito il primo cittadino, sono stati travolti da un fiume di fango mentre facevano rientro a casa in apecar: “Si trovavano al lavoro nei campi, quando è iniziata la tempesta sono scesi verso il Paese ma sono stati travolti“. “L’apecar è stata ritrovata“, ha spiegato il sindaco, aggiungendo che le ricerche continuano anche con “cani molecolari e mezzi meccanici“.

Le persone evacuate stanotte a causa della frana e del nubifragio che ha colpito San Felice a Cancello “sono tutte rientrate nelle abitazioni“, ha confermato Nuzzo spiegando che tutti hanno potuto fare rientro nelle case anche se “resta il problema della massa di fango scesa in Paese“.

Danni ingenti per il maltempo si registrano anche in Irpinia, dopo il nubifragio che ha colpito la zona nel tardo pomeriggio di ieri, con case allagate e automobilisti rimasti intrappolati nelle auto.

❌ #Maltempo #Caserta, proseguono le ricerche di madre e figlio a S. Felice a Cancello, #vigilidelfuoco al lavoro con 10 squadre, tra cui #cinofili e #droni. Operazioni in corso, situazione meteo migliorata [#28agosto 8:00] pic.twitter.com/ohJcHL1Qy0 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 28, 2024

