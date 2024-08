Maltempo Emilia Romagna, forti temporali in Appennino: grandine grossa ad Albareto

MeteoWeb

Il violento temporale che nel pomeriggio ha colpito tra zona tra il Levante Ligure e l’Appennino emiliano occidentale ha provocato nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Eloquenti le immagini che arrivano da Albareto, nell’Appennino parmense tra val Trebbia-Aveto e Taro, dove la grandine ha raggiunto i 5cm di diametro. Insomma, un altro episodio di grandine grossa dopo i fenomeni distruttivi di questa mattina in Lombardia, dove i danni sono stati ingenti e una situazione simile è probabile anche nelle zone del Parmense colpite.

Segnalata grandine anche sui rilievi del Piacentino. Un temporale ha colpito anche il Modenese, in zona Sant’Anna Pelago, San Pellegrino in Alpe e Pievepelago.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.