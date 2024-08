Maltempo Lazio: trombe marine a Fiumicino, allagamenti a Tarquinia Lido | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito anche il Lazio oggi in questa ondata di maltempo che sta interessando l’Italia da Nord a Sud. Così come successo in Puglia, Sardegna e Calabria, anche sulla costa del Lazio si sono formate diverse trombe marine, in particolare davanti a Fiumicino.

Forti piogge hanno colpito il Viterbese e il Rietino oggi. Segnaliamo: 38mm a Marta, 32mm a Nepi, 30mm a Capodimonte, 28mm a Nerola. Le piogge hanno provocato allagamenti a Tarquinia Lido, nel Viterbese. Nelle zone dell’entroterra, la stazione meteorologica ha rilevato accumuli di pioggia di oltre 80mm in 6 ore.

