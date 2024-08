Maltempo Molise, grandine grossa in provincia di Campobasso: tanti danni alle auto | FOTO

MeteoWeb

Il forte maltempo che in mattinata ha flagellato l’Emilia Romagna si è esteso verso sud nel corso del pomeriggio, colpendo le regioni centro-meridionali con nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Nel primo pomeriggio, un veloce ma violento temporale ha colpito la zona di Campobasso, scaricando grandine abbondante ma anche di grosse dimensioni in questa zona del Molise. Nel capoluogo, il temporale ha colpito principalmente la zona di via XXIV maggio e del quartiere Cep e quella di San Giovanni e Mascione.

Criticità anche in alte zone della provincia, come Toro, Campodipietra e San Giovanni in Galdo, dove la grandine ha imbiancato i paesaggi come fosse neve, come testimoniato dalle immagini a corredo dell’articolo. Si registrano anche case allagate a causa delle forti piogge e auto e coltivazioni danneggiate dalla grandine.

