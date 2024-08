Maltempo in Sicilia: 18 interventi nella notte nel Messinese, turisti evacuati

MeteoWeb

Forte maltempo nella notte nel Messinese: 18 gli interventi dei vigili del fuoco tra la notte e l’alba. In azione le squadre provenienti da Sant’Agata Militello, Patti, Antillo, Milazzo e dal distaccamento Nord di Messina che hanno lavorato a lungo per liberare da fango e acqua abitazioni, scantinati e strade. Diversi alberi sono stati sradicati dal vento e sulla strada Piraino-Brolo il transito è stato interrotto. Segnalate frane a Naso e a Pirano lungo le strade provinciali. In via precauzionale diverse persone (principalmente turisti) sono state evacuate e trasferite in alcune strutture alberghiere.

